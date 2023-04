Vano lotta e colpisce la traversa Laverone pimpante, Haveri fatica

Zaccagno 6,5. Un paio di parate nella ripresa a rendere la notte del ’Romeo Neri’ meno disastrosa di quanto, comunque, non sia stata.

Laverone 6,5. Ha il piede caldissimo. Mette in mezzo una quantità industriale di palloni, tutti velenosi. E anche quando si mette in proprio fa paura.

Pietrangeli 5,5. Per un tempo è la sicurezza fatta persona. Non si passa. Poi quando il cielo si fa grigio, lo diventa anche per lui.

Panelli 6. Paga il recupero lampo alzando bandiera bianca dopo un tempo fatto di tante cose buone, ma pure di qualche mezzo pasticcio (1’ st Allievi 5,5. Non dà sicurezza nel momento più complicato).

Haveri 5 (nella foto). Fatica tanto, sempre. Ancora di più quando Tabbiani inserisce dalla sua parte Egharevba che va sempre al doppio di lui.

Delcarro 7. Manca il bomber Santini e da bravo vice ci pensa lui. Lo fa subito, tanto per mettere le cose in chiaro. Cercando di spianare la strada a un Rimini che, però, è sempre bravissimo a complicarsi la vita.

Pasa 5,5. Prima mezz’ora da vero e puntuale vigile urbano in mezzo al campo. Dirige il traffico con grande precisione, smistando a destra e a sinistra. Meno vigile nella ripresa quando gli emiliani mordono di più.

Tonelli 6. Fino a quando ne ha, ne ha per due. Forse anche per tre mettendoci idee e coraggio. Anche a costo di sbagliare qualcosa.

Gabbianelli 6. I crampi arrivano e spengono la sua vena fantasiosa. E di fantasia ce ne mette nel primo tempo. Tocca una marea di palloni e finiscono quasi tutti nel posto giusto.

Vano 5,5. Lotta e colpisce una traversa. Ma evidentemente non basta (11’ st Mencagli 5,5. Ci prova, ma non incide).

Piscitella 5,5. Mezz’ora con il gas aperto, poi lo chiude.