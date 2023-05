Ventil System costretta ai playout

La salvezza sembrava cosa fatta, una pratica archiviata e invece la Ventil System, per mantenere la sua nicchia nel campionato di volley B maschile, dovrà battagliare con Loreto in un playout all’insegna del ‘mors tua, vita mea’. Garauno si disputerà domenica nelle Marche, il ritorno sabato 20 in Valconca: in situazione di parità si procede con il ‘golden set’. Tutto questo i marignanesi lo avrebbero potuto evitare se avessero fatto almeno un punto a Civitanova contro una squadra già retrocessa, quella Us Volley ‘79 che ha invece vinto 3-0 (26, 22, 19 i parziali), mentre Loreto raccattava una preziosa sconfitta al tie-break con la capolista e quel punticino valeva la conquista dei playout. "Abbiamo fatto un macello...", non si dà pace coach Della Balda, che adesso dovrà essere bravo a ricaricare le pile ai suoi.

Tabellino arido per San Giovanni: Morichelli 10, Gabellini 8, Conci 7, Mancinelli 5, Uguccioni 4, Franco 2, Scrollavezza 2, Venturini 2.