Ventil System, prenditi la salvezza

La Ventil System San Giovanni vede la salvezza, ora deve ‘solo’ catturarla. E può farlo infischiandosene di quello che combinano le dirette concorrenti. Sì, perché la formazione marignanese è padrona del suo destino in questo girone E di volley B maschile, un successo ‘pieno’ domani pomeriggio a Civitanova contro il già retrocesso Us Volley ‘79 e la permanenza nella categoria sarà garantita (h. 18, fischiano Villano e Valeri). Se le cose dovessero andar male, bisognerà tendere allora le orecchie al risultato di Osimo-Turi, che si gioca in contemporanea. E se i marchigiani – com’è probabile – non faranno punti contro la capolista, la salvezza sarà ugualmente in tasca. Se Osimo riuscirà invece a ridurre, anche leggermente, l’attuale gap (24 pt contro 27), San Giovanni dovrà disputare un sempre insidioso playout di spareggio. Nel girone C, la PromoPharma San Marino si congeda a Serravalle con Montichiari (alle 18, arbitrano Barabani e Carifi). I Titani sono già in C.