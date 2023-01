Vernocchi e Di Micco fanno centro

Aspettando la ripresa del campionato di serie A, manifestazione che è rimasta ferma per l’Epifania, i giocatori e le giocatrici di freccette su sono ritrovati comunque a Bologna per prendere parte al quinto Torneo Regionale organizzato dai Dragons. Decisamente buona l’affluenza, con 49 uomini e 17 donne che si sono affrontati nel capoluogo emiliano. E i risultati, per gli alfieri del nostro territorio, non si sono fatti attendere. In campo femminile il successo ha sorriso infatti alla riccionese Giulia Vernocchi, che in campionato difende i colori del Dart club The New Warriors Borghi: per lei una nitida vittoria in finale su Isabella Collini dell’Anonima Freccette Cesenatico (4-0 lo score). Passando agli uomini, qui a imporsi è stato Alessandro Di Micco, giocatore di San Pietro in Casale in forza però al Wacky Darts Santarcangelo (5-4 in finale su Luca Catallo del Geval Lugo). Di Micco rafforza così la sua prima posizione.