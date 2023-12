Verona ok con Cividale. Udine spietata in casa Il girone rosso celebra la conclusione della prima di ritorno con vittorie di Verona, Forlì, Udine e Chiusi. La classifica vede Fortitudo, Forlì e Udine in testa. Piange la scomparsa di Ezio Cardaioli, ex capoallenatore di Rimini.