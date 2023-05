Verso gli ultimi verdetti con playoff e playout

La serie D è arrivata ai titoli di coda con lo United Riccione già in vacanza e il Victor San Marino che sta ora iniziando a pensarci alla nuova categoria. Intanto, domani alle 16 si giocano le partite del secondo e ultimo turno di otto playoff, il primo del girone H, le gare uniche dei playout dei gironi C, F e G, le partite della terza giornata dei triangolari valide per il Titolo di Campione d’Italia. Il programma. Titolo campione d’Italia: Sestri Levante-Legnago, Pineto-Arezzo, Sorrento-Brindisi. Secondo turno playoff. Girone A: Sanremese-Vado. Girone B: Alcione-Arconatese. Girone C: Campodarsego-Luparense. Girone D: Carpi-Corticella. Girone E: Pianese-Poggibonsi. Girone F: Vigor Senigallia-Alma Fano. Girone G: Paganese-Casertana. Girone I: Locri-Trapani. Playout. Girone C: Torviscosa-Portogruaro. Girone F: Roma City-Notaresco. Girone G: Angri-Pomezia.