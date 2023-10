Viaggiano verso il Veneto le ragazze della Perla Verde

Si rimettono in viaggio le ragazze della Femminile Riccione. Dopo aver raccolto un punto casalingo contro il Venezia secondo della classe, e oggi impegnato nel derby, la formazione di mister Genovesio questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15.30 allo stadio Vigardolo) se la vedrà con il Vicenza. Un altro test importante per le biancazzurre contro le venete che sin qui hanno raccolto tre punti in meno rispetto alle romagnole. Una buona occasione per scalare qualche posizione in classifica tenendo monitorata l’infallibile coppia di testa formata da Meran e Sudtirol.

Serie C femminile. Girone B (6ª giornata): Perugia-Chieti, Accademia Spal-Sudtirol, Condor Treviso-Jesina, Meran-Padova, Trento-Villorba, Triestina-L’Aquila, Venezia-Venezia 1985, Vicenza-Femminile Riccione.

Classifica: Meran, Sudtirol 15; Venezia 11; Trento 10; Femminile Riccione 9; Villorba 8; Jesina, Padova 7; Vicenza, Venezia 1985, Condor Treviso, Chieti 6; Accademia Spal 4; Triestina 3; L’Aquila 1; Perugia 0.