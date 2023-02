Gara in viaggio per la capolista Victor San Marino impegnata sul campo del Del Duca Grama. Match casalinghi per Tropical Coriano e Cattolica che se la vedranno rispettivamente con Sant’Agostino e Castenaso. Tutti a caccia di punti, ognuno inseguendo il proprio traguardo. Rinviato il match tra Pietracuta e Sanpaimola per neve.

Eccellenza. Girone B (26ª giornata, ore 14,30): Bentivoglio-Progresso, Cattolica-Castenaso, Classe-Masi Torello Voghiera, Del Duca Grama-Victor San Marino, Medicina Fossatone-Cava Ronco, Russi-Comacchiese, Tropical Coriano-Sant’Agostino, Valsanterno-Granamica. Rinviate: Savignanese-Diegaro e Pietracuta-Sanpaimola.

Classifica: Victor San Marino 57; Progresso 53; Russi 49; Sanpaimola 47; Savignanese 45; Granamica 42; Medicina Fossatone 39; Diegaro 37; Bentivoglio, Cava Ronco 36; Castenaso, Masi Torello Voghiera 35; Tropical Coriano 34; Pietracuta 33; Classe 28; Sant’Agostino 25; Valsanterno 17; Comacchiese 13; Del Duca Grama 12; Cattolica 11.