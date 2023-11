Victor in casa del Certaldo. Big match per lo United

E’ un Victor San Marino che continua ad avere fame quello che oggi andrà a bussare alla porta del Certaldo fanalino di coda. Un match, quello in Toscana, nel quale la squadra di mister Cassani dovrà saper confermare tutto quello che di buono ha fatto in qui, anche contro un avversario che ha già l’acqua alla gola con i soli sei punti messi insieme sin qui. Il tecnico dei titani conosce bene le insidie che nasconde questa gara e tiene i suoi sulla corta. Organico quasi al completo per lui con i soli De Santis e Aruna ancora ai box. Gara da non sbagliare, a tutti i costi, invece quella che lo United Riccione, passando al girone F, oggi giocherà sul campo di via Arezzo contro il Campobasso. Sin qui la squadra della Perla Verde ha viaggiato a raffiche. Momenti alti e momenti decisamente meno alti per la squadra di mister Ridolfo che è decude dal successo contro il Termoli. Oggi, contro la terza della classe saranno tante le difficoltà da superare per riuscire a tornare a vincere anche davanti al pubblico amico, in attesa di rimettere piedi sul terreno dello stadio Nicoletti. Obiettivo di Ferrara e compagni, intanto questo pomeriggio, è quello di infilare la seconda vittoria consecutiva per scalare qualche posizione in classifica.

Serie D. (13ª giornata, ore 14.30). Girone D: Borgo San Donnino-Lentigione, Certaldo-Victor San Marino, Forlì-Ravenna, Imolese-Corticella, Mezzolara-Sangiuliano City, Pistoiese-Fanfulla, Prato-Sant’Angelo, Progresso-Carpi, Sammaurese-Aglianese.

Classifica: Ravenna 27; Victor San Marino 26; Imolese 25; Pistoiese, Lentigione, Carpi 21; Fanfulla 19; Corticella, Forlì 18; Prato, Sammaurese 15; Sant’Angelo 14; Aglianese 13; Progresso, Sangiuliano City 12; Mezzolara 10; Borgo San Donnino 9; Certaldo 6.

Girone F: Alma Juve Fano-Tivoli, Avezzano-Roma City, Fossombrone-Vigor Senigallia, Sambenedettese-L’Aquila, San Nicolò Notaresco-Matese, Sora-Real Monterotondo Scalo, Termoli-Chieti, United Riccione-Campobasso, Vastogirardi-Atletico Ascoli.

Classifica: Sambenedettese 26; Campobasso, Chieti 23; L’Aquila, Avezzano 21; Roma City 20; Vigor Senigallia 19; Fossombrone 18; San Nicolò Notaresco 17; United Riccione 16; Real Monterotondo Scalo, Sora 13; Alma Juve Fano, Atletico Ascoli, Vastogirardi 12; Matese 11; Tivoli 9; Termoli 8.