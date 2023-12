Victor in casa per stupire. Lo United deve rialzarsi

Vuole continuare a stupire il Victor San Marino che oggi torna davanti al pubblico amico di Acquaviva per affrontare il Prato. Reduci dal successo di misura sul campo dell’Imolese, i biancazzurri di mister Cassani hanno tutta l’intenzione di tenere testa alla capolista Ravenna, staccata di un solo punto in classifica. Guardandosi naturalmente anche alle spalle considerando che lì, nella parte alta della classifica, la concorrenza è piuttosto agguerrita. Si deve, invece, rimette ancora una volta in piedi lo United Riccione. I biancazzurri della Perla Verde oggi andranno a bussare alla porta della Vigor Senigallia, squadra che sin qui ha raccolto cinque punti in più rispetto ai romagnoli. La rosa di mister Riolfo è in fase di ristrutturazione con diversi giocatori che in settimana si sono accasati lontano da Riccione. Da Djuric a Callegaro. Un mercato in continua evoluzione quello del presidente Cassese che sta cercando di raddrizzare una stagione nella quale i suoi, nonostante il cambio di allenatore, non sono riusciti a trovare la direzione giusta per provare a fare compagnia alle big del girone, quelle che occupano i piani alti della classifica del girone F. Per farlo dovrà mettere i bastoni tra le ruote non esattamente all’ultima arrivata. Servirà una prova d’orgoglio per dimenticare in fretta l’ultima battuta d’arresto casalinga contro l’Aquila.

Serie D. (16ª giornata, ore 14.30). Girone D: Lentigione-Fanfulla, Victor San Marino-Prato. Ieri: Aglianese-Certaldo 0-0, Carpi-Imolese 3-1, Corticella-Pistoiese 0-0, Mezzolara-Forlì 2-3, Ravenna-Borgo San Donnino 4-0, Sant’Angelo-Sangiuliano City 1-3, Sammaurese-Progresso 1-0.

Classifica: Ravenna 33; Victor San Marino 29; Corticella, Forlì 28; Lentigione, Carpi, Pistoiese 27; Imolese 24; Fanfulla, Aglianese, Sammaurese 21; Sant’Angelo, Prato, Sangiuliano City 19; Progresso 16; Mezzolara 12; Certaldo 11; Borgo San Donnino 10.

Girone F: Alma Juve Fano-Avezzano, Atletico Ascoli-San Nicolò Notaresco, Campobasso-Chieti, L’Aquila-Termoli, Sora-Fossombrone, Vigor Senigallia-United Riccione. Ieri: Matese-Real Monterotondo Scalo 0-1, Roma City-Sambenedettese 0-0, Tivoli-Vastogirardi 0-0.

Classifica: Sambenedettese 31; Campobasso 30; Avezzano 28; Chieti, L’Aquila 27; Roma City 25; San Nicolò Notaresco, Fossombrone, Vigor Senigallia 23; United Riccione, Sora 18; Real Monterotondo Scalo, Vastogirardi 16; Atletico Ascoli, Tivoli 14; Alma Juve Fano, Matese, Termoli 13.