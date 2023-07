Victor San Marino, i primi passi di mercato in vista della Serie D

Primi movimenti di mercato per il Victor San Marino che tra qualche settimana inizierà ufficialmente il proprio viaggio verso la serie D. I primi passi di mercato i titani li hanno compiuti ingaggiando gli under, utili e indispensabili nel campionato che i biancazzurri della Repubblica hanno ’guadagnato’ vincendo qualche mese fa il campionato di Eccellenza. Farà parte della rosa di mister Cassani l’attaccante Nico Manara. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, la passata stagione ha vestito la maglia del Forlì. Restando nel reparto d’attacco, vestirà la maglia del Victor Marco Gasperoni, classe 2004 che arriva dalla San Marino Academy. Via libera anche per un altro 2004, Denis Perrone, trequartista di professione. Insieme a lui, restando tra i 2004, il difensore Matteo Onofri. Di un anno più grande il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Cesena, Alessandro Carlini.