Victor San Marino: punto in tasca al debutto!

Inizia con un punto in tasca il cammino del Victor San Marino nel campionato di serie D. Con qualche giorno di ritardo rispetto alle ’colleghe’ del girone D, ieri pomeriggio ad Acquaviva i titani hanno affrontato il Fanfulla. E la gara si è messa subito bene per la squadra di mister Cassani. Infatti, dopo appena otto minuti Odalo spinge D’Este in area. Il direttore di gara segna subito il dischetto. E capitan Sabba dagli undici metri non sbaglia. Una bella iniezione di fiducia per i biancazzurri che continuano a tenere i lombardi rintanati nella propria area. E, allora, D’Este ci prova di potenza da lontano, ma senza una buona mira. Il Fanfulla fatica ad uscire dal guscio, ma si fa vedere, alla mezz’ora con il tiro di Donnemma che non desta preoccupazioni a Pazzini.

La chance più ghiotta spetta al Victor qualche minuto dopo, quando Benvenuti mette sulla testa di D’Este un pallone invitante, ma Libertazzi blocca in due tempi. I titani ci provano a ripetizione, prima con Lazzari che prova a piazzare il pallone sul primo palo trovando la deviazione di un avversario. Poi con Lombardi di testa. La ripresa del Victor, poi, non inizia nel migliore dei modi.

Capitan Sabba in un minuto commette due falli da ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica. I biancazzurri provano comunque ad attaccare, fino a quando il Fanfulla, con una magia di Bove dai 20 metri, trova la rete del pareggio. E per la squadra di Cassani, poi, c’è da stringere i denti fino alla fine.+