Victoria, Colonna per la difesa

Il Victoria alza il muro in difesa. È Gianluca Colonna il centrale, classe ’92, che il club ha ingaggiato per rinforzare il pacchetto arretrato. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Verucchio in Promozione dopo aver assaggiato la serie C2 con il Bellaria – allora allenato da mister Nicola Campedelli –, la serie D con il Real Rimini, e aver vestito la casacca del Real Miramare e del Sant’Ermete sempre in Promozione. Nella personale bacheca di Colonna ci sono due vittorie di campionato: con il Sant’Ermete e con il Verucchio, in club di cui complessivamente ha difeso i colori per otto stagioni, entrambi dalla Prima categoria alla Promozione. Insomma, un giocatore di categoria superiore, che aggiungerà esperienza al reparto arretrato e a tutta la squadra. "Mi ha entusiasmato il progetto – racconta il difensore – che ha un respiro lungo, c’è la volontà di crescere, di puntare sui ragazzi cresciuti nel settore giovanile e questo è assai stimolante".