Vietato sbagliare

Dopo aver lasciato tutto il bottino alla capolista Bagnolo, il Calcio a cinque Rimini è pronto a tornare sul parquet del Flaminio questo pomeriggio per affrontare il Montale. Gara sicuramente più abbordabile per i biancorossi considerando che gli avversari di oggi occupano il penultimo posto in classifica e di punti, sin qui, ne hanno messi insieme cinque in meno rispetto alla squadra di mister Monesi. Insomma, uno scontro diretto nella zona caldissima.

Futsal C1 (18ª giornata): Calcio a cinque Forlì-X Martiri, Calcio a cinque Rimini-Montale, Futsal Sassuolo-Baraccaluga, Bagnolo-Mernap Faenza, Santa Sofia-Villafontana. A riposo il Due G Parma.

Classifica: Bagnolo 40; Calcio a cinque Forlì 33; Futsal Sassuolo 30; Mernap Faenza 27; Villafontana, Baraccaluga 25; Due G Parma, X Martiri 22; Calcio a cinque Rimini 14; Montale 9; Santa Sofia 0.