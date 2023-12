Villanova Tigers, doppio sorriso

Una doppia vittoria dal grande significato per i Villanova Tigers e una sconfitta pesante per i Riccione Dolphins nel weekend di Divisione Regionale 1. Villa era attesa al recupero-beffa ad Argenta, calendarizzato dopo il rinvio di una partita in cui i padroni di casa non avevano saputo garantire la regolarità della struttura del canestro (rotto il tirante). Nel recupero, un 68-70 concluso con un canestro di Polverelli e il libero di Zanotti. Per Villa quattro in doppia cifra con Zannoni a 18. Poi il successo 69-61 con Baricella, in una gara sempre condotta e con Polverelli a quota 21. Niente da fare invece per i Dolphins a Bertinoro contro il Gaetano Scirea. I locali s’impongono in maniera netta per 91-65, con la squadra di Ferro crollata nel secondo tempo.