Vince la Lasersoft, perde l’Emanuel Raggini

Vince la Lasersoft Riccione e perde l’Emanuel Raggini Rimini nella prima giornata del campionato di B2 femminile di volley. L’esordio della Lasersoft è eccellente, coi parziali in casa di Massa a testimoniarlo. Le ragazze di coach Piraccini s’impongono 3-0, lasciando le avversarie a 17 nel primo, a 20 nel secondo e addirittura a 9 nel terzo set. Nel secondo arriva l’unico momento di difficoltà del match quando la Lasersoft, avanti 21-17, vede Massa centrare un parziale di 4-1 e portarsi a -2 (22-20). Gugnali e compagne però hanno lo sprint giusto per chiudere bene e nel terzo dilagano senza possibilità di replica. Il tabellino della Lasersoft: Montesi 1, Ricci 6, Spadoni 13, Tallevi 7, Godenzoni 15, Gabellini 12, Bologna 1, Calzolari, Spinaci 2, Gugnali, Tobia, Mercolini, Jelencovich. Niente da fare invece per il Riviera Volley, che a Fermo vince il primo set ma poi cade 3-1: 19-25, 25-15, 25-19, 25-21. Dopo il botta e risposta dei primi due set, si decide tutto sull’8-8 nel terzo, con la Carloforte Fermo ad allungare e con Rimini che vede Anita Magalotti uscire per infortunio al ginocchio. Lotta anche nel quarto set ed equilibrio fino al 16-16, poi alcuni errori in battuta penalizzano l’Emanuel Raggini e Fermo può festeggiare. Il tabellino di Rimini: Agostini 5, Pivi 5, Orsi 11, Catalano 2, Magalotti 9, Morelli G. 16, Ricci 2, A. Morelli, Fabbri, Astolfi, Forlani, Pasolini, Verde, Greco.