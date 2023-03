"Vinciamo in casa e conquisteremo i playoff"

Sei squadre coinvolte, quattro pass per i playoff. Senza seconde chiamate o eventuali ripescaggi. Questo è il girone Bianco, il raggruppamento della Poule Promozione di A2 nel quale è stata inserita la Rinascita, che domenica debutterà in casa con Latina. Il calendario condurrà poi i biancorossi a Trapani (8 o 9 aprile), mentre domenica 16 farà capolino al Flaminio Agrigento. Il 23 e il 30 aprile, più il 7 maggio, le gare di ritorno a campi invertiti. Si comincia e Rimini si porta in dote 6 punti come Trapani: a quota 4 Nardò e Agrigento, a 2 Chiusi e Latina. "Due vittorie di vantaggio sulla quinta non sono poche – riflette Mauro Zambelli, vice di Ferrari –. Gli incontri interni saranno importanti, tre successi casalinghi potrebbero bastare per entrare tra le prime quattro", fa una botta di conti l’assistente, che nel frattempo ha già le idee piuttosto chiare sui futuri rivali di Rbr. A cominciare da Latina. "In panchina c’è Gramenzi, allenatore che ha alle spalle tanti campionati vinti – osserva Zambelli –. Un tecnico che propone molte difese tattiche, a partire dalla zona 3-2. Nel parco giocatori da quattro gare c’è l’ex ferrarese Cleaves, che ha rilevato Lewis: quando abbiamo affrontato Ferrara siamo stati bravi a limitarlo, cercheremo di fare altrettanto adesso. In quintetto ci sono poi il play Rodriguez, le ali Parrillo e Alipiev, un bulgaro, più il centro Fall. Giocano piuttosto liberi, fanno una transizione di ‘letture’", aggiunge il vice di Rinascita, che è ovviamente preparato anche sulle due formazioni siciliane che fanno compagnia ai biancorossi.

"Trapani è stata bravissima a far fronte agli infortuni – dice –. Hanno richiamato il lungo Renzi, un baluardo per la squadra. Da tre giornate è nel roster lo statunitense Davis, ex Fortitudo, mentre l’altro straniero è il lettone Stumbris. Davvero interessante la coppia di play Massone e Romeo, che insieme segnano 24 punti a uscita". Il cerchio si chiude con Agrigento. "Team che produce un basket molto frizzante, ama i ritmi alti e tiene buone percentuali, una squadra che ha sfiorato il sesto posto. Marcata l’impronta degli italiani, tanto che i due marcatori più prolifici sono il play Grande (18.4 pt) e l’esterno Ambrosin (16.4 ). L’italo argentino Chiarastella gioca tanto e segna poco, però migliora il rendimento dei compagni, è un ottimo collante".

alb. cresc.