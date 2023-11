Vincono gli Angels. San Marino va ko

Una vittoria per Santarcangelo e una sconfitta per San Marino nel weekend di Serie C. Gli Angels, impegnati nel girone B dell’Emilia – Romagna, hanno avuto l’opportunità di affrontare, sulle tavole amiche del PalaSgr, la penultima della classe, l’SG Fortitudo Bologna. Alla fine dei 40 minuti è arrivata una vittoria sofferta ma importantissima che consente alla Dulca di allargare il divario sui diretti avversari (89-86).

Il tabellino degli Angels: Bonfè 2, Mulazzani 14, Antolini, Macaru 13, Benzi 6, Rossi 16, Bedetti 24, Mari, Abba 9, Panzeri, Lombardi 5, Morri ne. All. Serra.

Nel girone marchigiano, nulla hanno potuto i Titans di Piero Millina nella tana della schiacciasassi del girone, l’imbattuta Recanati. Il punteggio finale, 55-50, racconta bene una partita tutto sommato equilibrata ma comunque sempre condotta dai marchigiani. Per San Marino benissimo Frigoli, ma la squadra non ha mai l’opportunità dell’aggancio e i liberi finali di Pesaresi servono solo a siglare il -5.

Il tabellino: Borello, Gamberini 10, Frigoli 16, Macina 8, Fusco 3, Barbieri, Dini 4, Felici 4, Pesaresi 5, Monticelli. All.: Millina.