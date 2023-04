Vincono i Dolphins, la salvezza è una realtà

Dolphins Riccione

92

La Torre Reggio

71

DOLPHINS RICCIONE: Gardini 21, Cortini 16, Procaccio 14, Curcio 13, Amati 13, Calegari 13, Renzi 2, Mainetti, Raffaelli, Nori. All.: Ferro.

LA TORRE REGGIO EMILIA: Canuti 3, Villecas, Davoli 2, Frilli 14, Pezzarossa 5, F. Mazzi 9, Campani, Guidetti 10, Cantergiani 28, G. Mazzi. All.: Gioberti.

Arbitri: Calabrese e Poluzzi.

Parziali: 27-19, 51-42, 76-53.

La rimonta è completata, la permanenza in serie D garantita. I Dolphins Riccione buttano giù, anche in maniera piuttosto fragorosa, La Torre Reggio Emilia e possono finalmente brindare a una salvezza che a un certo punto sembrava oltremodo compromessa, quasi una chimera. Sì, perché Procaccio & co. si erano accostati a questa poule con zero punti in dote e le prime tre gare le avevano perse. Insomma, i ragazzi allenati da Maurizio Ferro camminavano incerti sull’orlo del precipizio. Ma dal successo interno su Calderara – era il 17 febbraio – i ‘delfini’ hanno cambiato davvero passo, tanto da vincere la bellezza di 8 incontri su 9 (unico scivolone a Parma, con appena un possesso a dividere le duellanti).