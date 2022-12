Virtus forza sei

Tre punti in tasca e qualche posizione in classifica guadagnata per la Virtus Romagna. Sei i gol rifilati davanti al pubblico amico al Progetto Sarno prima della sosta natalizia (6-0). A fare la voce grossa in zona gol ci hanno pensato Berti (doppietta), De Oliveira, Guidi e Falcioni. Poi c’è da mettere in conto l’autorete realizzata dalla formazione ospite.

Futsal A2 femminile girone A (11ª giornata): Atletico Foligno-Perugia 6-0, Virtus Romagna-Progetto Sarno 6-0, Salernitana-Sidicina Cremisi 7-6, Santa Maria Apparente-Napoli 2-2, Spartak Caserta-Atletico Chiaravalle 1-1, Futsal Prandone-Pucetta 3-2. A riposo il Lux Chieti.

Classifica: Atletico Foligno 27; Napoli, Perugia 22; Atletico Chiaravalle 21; Futsal Prandone 18; Santa Maria Apparente 17; Virtus Romagna 16; Pucetta 14; Salernitana 13; Spartak Caserta 10; Lux Chieti 6; Progetto Sarno 3; Sedicina Cremisi 0.