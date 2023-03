Virtus per la continuità

Continuità. E’ la parola che la Virtus Romagna in questa stagione ha desiderato di più e che, a fatica, ha pronunciato. Domani le biancorosse saranno di scena al Mini palazzetto di Cesena (calcio d’inizio alle 16) per affrontare il Perugia. Gara tutt’altro che semplice per le ragazze di Imbriani che se la vedranno con la squadra che le precede in classifica, staccata di quattro lunghezze. Un bel faccia a faccia.

Futsal A2 femminile. Girone C (23ª giornata): Atletico Foligno-Sidicina, Virtus Romagna-Futsal Perugia, Salernitana-Chiaravalle, Santa Maria-Progetto Sarno, Futsal Prandone-Napoli. A riposo Chieti e Pucetta.

Classifica: Atletico Foligno 43;

Pucetta, Napoli, Atletico Chiaravalle 39; Futsal Perugia 38; Virtus Romagna 34; Futsal Prandone 29; Santa Maria Apparente

21; Salernitana 15; Lux Chieti 13;

Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 3.