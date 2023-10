Virtus Romagna al debutto. A Milano a caccia del successo

La Virtus Romagna è pronta a scendere in campo. Oggi (calcio d’inizio alle 15) è il giorno del debutto per la formazione biancorossa nel campionato di serie B (ex A2). E all’esordio la Virtus sarà impegnata in terra milanese contro il Pero. Un nuovo inizio per una squadra riminese, in parte, diversa da quella della passata stagione. Diversa, per esempio, nella guida tecnica, che in questa stagione è affidata a Massimiliano Spada e al suo coaching staff. Mister Spada che si mette ai blocchi di partenza, dopo una lunga preparazione estiva. "Abbiamo affrontato una preparazione molto impegnativa – dice il nuovo allenatore delle biancorosse – nella quale abbiamo spinto molto forte dal punto di vista fisico per arrivare pronte a questo debutto in campionato".

Futsal B femminile. Girone A (1ª giornata): Mediterranea-Bagnolo, Pero-Virtus Romagna, Athena Sassari-Jasnagora, Infinity-Hurricane, Polisportiva 1980-Villaguardia. A riposo L84.