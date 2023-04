Virtus Romagna, un pareggio che spegne il sogno playoff

Finisce 0-0 tra Virtus Romagna e Napoli, un pareggio a reti bianche che spegne definitivamente i sogni e le speranze playoff delle romagnole che, per il primo anno da quando sono in A2, non riescono a centrare questo obiettivo. La Virtus le prova tutte. Attacca per quasi tutta la partita, gestisce pallone e ritmo del match, produce occasioni ma manca – come malauguratamente successo spesso in stagione – di cinismo sotto porta. Il Napoli, invece, pensa soprattutto a difendersi.

Futsal A2. Girone C (25ª giornata): Atletico Foligno-Progetto Sarno 11-4, Virtus Romagna-Napoli 0-0, Lux Chieti-Atletico Chiaravalle 3-3, Salernitana-Futsal Perugia 5-3, Santa Maria Apparente-Pucetta 2-0. A riposo Futsal Prandone e Sidicina Cremisi.

Classifica: Atletico Chiaravalle 49; Napoli 46; Futsal Perugia 44; Atletico Chiaravalle 43; Pucetta 42; Virtus Romagna 38; Futsal Prandone 29; Santa Maria Apparente 27; Salernitana 21; Lux Chieti 14; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 2.