Vis Pesaro, pari all’ultimo respiro Il Siena si salva contro la Torres

All’ultimo respiro la Vis Pesaro ottiene un punto nel recupero casalingo della quarta giornata del girone di ritorno (rinviata a fine gennaio a causa del maltempo) contro il Pontedera (1-1). Vittoria sfumata sul traguardo per i toscani che erano riusciti a passare in vantaggio a fine primo tempo. A due minuti dall’intervallo, infatti, sugli sviluppi di un calcio di punizione, gli uomini di Canzi mettono la freccia: tocco di Benedetti e stoccata vincente di Nicastro che non lascia scampo a Farroni con la complicità di una deviazione della barriera. La Vis Pesaro nella ripresa a testa bassa si mette a caccia del pareggio, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Gerardi alla mezz’ora. Pari che arriva a cinque minuti dal novantesimo firmato da Rossoni.

Finisce in parità anche l’altra partita, quella tra Siena e Torres. I sardi si portano avanti con Saporiti al 19’, un quarto d’ora più tardi arriva il pari dei toscani con Disanto. Torres ancora in vantaggio con Scappini al 75’, ma al novantesimo un errore di Salvato (autogol) permette al Siena di conquistare un punto comunque prezioso.

I risultati dei recuperi: Vis Pesaro-Pontedera 1-1, Siena-Torres 2-2.

Classifica: Reggiana 61; Cesena 57; Virtus Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese, Pontedera 42; Siena 40; Rimini 37; Fiorenzuola, Lucchese 36; Fermana 35; Torres 30, Vis Pesaro, Recanatese 29; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19.

Prossimo turno: Ancona-Olbia, Carrarese-Imolese, Cesena-Reggiana, Gubbio-Fiorenzuola, Lucchese-Vis Pesaro, Recanatese-Pontedera, Rimini-Siena, San Donato Tavarnelle-Fermana, Torres-Alessandria, Virtus Entella-Montevarchi.