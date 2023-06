Viserba, prima gioia stagionale Rimonta e blitz in Sardegna

Un primo successo stagionale da ricordare. Il Tennis Club Viserba va a vincere a Sassari nella quinta giornata di B1 contro la Torres Tennis ‘È Ambiente’ e lo fa col punteggio conclusivo di 4-2. Una vittoria arrivata con tempi lunghissimi, vista la necessità di rinviare i match per il maltempo. Molto equilibrio in campo, col confronto che alla fine è durato addirittura due giorni. E dire che Sassari era scattato sul 2-0 grazie alle vittorie di Valerio Perruzza su Alberto Bronzetti, che ha giocato un match molto brillante non concretizzando un break di vantaggio (4-2) nel terzo set, e di Filippo Di Perna contro Matteo Mura. Il giocatore imolese è stato avanti di un break nel terzo set prima di subire la rimonta dell’avversario. A questo punto inizia la reazione del T.C. Viserba, che si aggiudica il confronto dei numeri uno grazie a un super Manuel Mazza, che supera al terzo lo spagnolo Barroso Campos. Poi un ottimo Diego Zanni la spunta al tie-break del terzo su Andrea Cherchi. L’hanno decisa i doppi: nel primo Di Perna e Alessandro Canini la spuntano per 11-9 al terzo, nel secondo Mazza-Bronzetti completano il capolavoro. I parziali: Valerio Perruzza (2.2)-Alberto Bronzetti (2.3) 6-2, 3-6, 6-4, Matteo Mura (2.6)-Filippo Di Perna (2.5) 6-2, 3-6, 7-5, Manuel Mazza (2.1)-Alberto Barroso Campos (2.1) 0-6, 6-1, 6-4, Diego Zanni (2.6)-Andrea Cherchi (2.6) 6-4, 6-7 (1), 7-6 (2). Doppi: Di Perna-Canini b. Mura-Sarais 6-4, 1-6, 11-9, Mazza-Bronzetti b. Torroni-Barroso 7-5, 7-5. Domenica prossima (dalle 10) si torna a giocare in casa: nel match valido per la sesta giornata del quinto girone il Club riminese affronta il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio.