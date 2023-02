"Volevo cambiare aria, qui sono stato accolto alla grande"

"Mi piace giocare guardando avanti, tra le linee. Dettare l’ultimo passaggio". È giovane, ma ha decisamente le idee chiare Mattia Sandri. E le ha avute chiarissime quando è stato il momento di salutare Potenza per raggiungere Rimini. In prestito fino al termine della stagione. "Il primo contatto c’è stato due giorni fa – racconta il centrocampista ultimo arrivato in Piazzale del Popolo – Mi hanno detto di questa possibilità, ero in uscita, e non ci ho messo tanto a dire sì". Perché la Basilicata, dove è arrivato nel 2020, giovanissimo e carico di aspettative, ora gli andava stretta. "Avevo chiesto di potermi avvicinare a casa – dice pensando alla sua Saluzzo, in provincia di Cuneo – Avevo bisogno di cambiare ambiente. Uscito dalla Primavera del Torino era stata mia la decisione di andare al sud a farmi un po’ le ossa. E questi anni mi sono serviti tanto, mi hanno formato. Questa è stata non una scelta tecnica, ma personale, di vita". Anche perché a livello di soddisfazioni dal punto di vista sportivo Sandri non aveva di più da chiedere al club potentino. In due stagioni e mezza con il Potenza ha messo insieme oltre 70 presenze tra i prof. Cosa non da poco per un giocatore di appena 21 anni (22 da compiere il prossimo 4 aprile). Ora è il momento di aprire un nuovo capitolo. "L’impatto è stato subito buonissimo – racconta dopo il primo allenamento sul sintetico del ‘Neri’ in vista della gara di sabato contro il Gubbio quando anche il suo nome sarà sulla lista dei convocati – Sono stato accolto alla grande dai compagni. Alcuni li conoscevo già. Con Matteo Rossetti siamo addirittura vicini di casa a Saluzzo e non lo sapevamo. Poi Rimini già la conoscevo. C’ero stato in vacanza, una bella città nella quale si vive bene". Un primo sguardo alla squadra di Gaburro, Sandri lo ha dato martedì pomeriggio. "Dopo due pareggi, una vittoria dà una bella carica – dice – Mi auguro, da qui alla fine, di poter dare il mio contributo perché il Rimini possa raggiungere in classifica il miglior piazzamento possibile". Giovane e jolly di centrocampo. "Ho fatto il play, ma anche la mezzala. Mi piace stare nel vivo dell’azione. Il gol? Ne ho fatto qualcuno in carriera. Quando ho la possibilità ci provo, anche sui calci piazzati".