Volley A2, irrompe la coppa San Giovanni lancia la sfida all’attrezzato Busto Arsizio

Sono passati quasi cinque anni da quel 5 febbraio 2018, data che è scolpita nella memoria degli appassionati di pallavolo di San Giovanni. Quel giorno, infatti, accompagnata al PalaDozza di Bologna da ben 600 ‘fedeli’, le marignanesi sconfissero 3-1 Mondovì nella finale di Coppa Italia di A2 femminile, conquistando per la prima – e fin qui unica – volta quel prestigioso trofeo. Il club del presidente Manconi arrivò poi in fondo anche nel 2020 e nel 2022, ma in entrambi casi dovette cedere nel match decisivo, rispettivamente contro Trento e Brescia. E adesso l’Omag-MT ci riprova, va nuovamente a caccia di una coppa alla quale tiene tantissimo. In questa stagione 2223 San Giovanni comincia la sua avventura dai quarti, affrontando stasera in Valconca la Futura Giovani Busto Arsizio (alle 20.30, fischiano Deborah Proietti e Antonio Giovanni Marigliano). Sempre questa sera sono in calendario gli altri tre quarti di finale: quello che più interessa Babatunde (in foto) e compagne è Brescia-Mondovì. Dovesse infatti spuntarla con Busto, la compagine di Enrico Barbolini mercoledì 25 incrocerebbe in semifinale la vincente di quella sfida (in Lombardia se passa Brescia, in Valconca se vince Mondovì). Nel frattempo, alle 19, vanno in scena anche gli altri due quarti, con le squadre di casa largamente favorite (Volley club Roma-Martignacco e Trento-Talmassons, questi gli accoppiamenti).

"Ci troveremo di fronte un’avversaria forte, completa, esperta, con la metà delle giocatrici che hanno frequentato l’A1 – osserva Barbolini –. Onestamente non vedo punti deboli nel Busto Arsizio, che ha qualità in tutti i reparti. Toccherà dunque a noi tirare fuori il meglio, esprimerci al più alto livello possibile", sprona il gruppo il tecnico, che potrà contare su tutte le sue giocatrici ad eccezione di quella Giulia Saguatti che sta comunque lavorando intensamente in proiezione del suo rientro dopo il grave infortunio al ginocchio patito in pre-season. "Non possiamo prevedere quando Giulia tornerà in campo, diciamo che per adesso non è imminente", riflette Barbolini, che nel suo girone B di A2 è terzo con 28 punti racimolati in 13 partite. Una posizione pressoché analoga la occupano le bustocche, a loro volta terze nel raggruppamento A con 29 pt in 14 gare. Busto che nel ruolo di opposto schiera la ex Elisa Zanette, in Valconca proprio nella stagione caratterizzata dalla conquista della Coppa Italia. Le straniere sono invece la centrale romena Alexandra Botezat e la schiacciatrice statunitense Lekator Member-Meneh.

alb.cresc.