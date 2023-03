Volley B maschile Trasferta dura per San Marino

È un’autentica ‘mission impossible’, quella che attende domani la Promopharma San Marino, chiamata in campo a Mantova contro la prima della classe (h. 17.30, gli arbitri sono Salaris e Bertossa, in B maschile è la giornata numero 18). Una capolista che dopo 17 partite non ha lasciato per strada neppure un punto, con le sue ‘concessioni’ che si sono limitate a un set perso a fronte di 51 vinti. Pazzesco. Per i titani un incontro che andrà preso a cuor leggero e braccio sciolto, poiché non è certo Mantova il luogo ideale dove cercare punti-salvezza. Questo nel girone C, mentre nel raggruppamento E la Ventil System San Giovanni si esibirà nell’impianto ‘Fontescodella’ di Macerata contro la Paoloni (alle 17, dirigono il match Cocco e Morelli). Anche qui non sono certp i marignanesi i favoriti (16 pt contro 31), ma coach Della Balda vuole crederci ("Dobbiamo provare sempre a raccogliere punti").