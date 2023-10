Volley B2 donne. Riccione e Rimini ‘prima’ in casa

Sono all’esordio casalingo nel girone F di B2 femminile, Lasersoft Riccione ed Emanuel Raggini Rimini. È la seconda giornata dopo quella andata in scena nell’ultimo weekend e le squadre di fatto arrivano da momenti diametralmente opposti. Riccione ha vinto e convinto nel primo match, con un netto 3-0 rifilato a a Massa (terzo set vinto addirittura a 9). Oggi il campionato propone, con inizio alle 18, il Sistema X Collemarino, che ha nel carniere una vittoria, ottenuta con Cervia al quinto dopo aver rimontato da due set sotto. Occhio, nella squadra marchigiana, alla capacità di colpire di Cardinali e Tabossi, le più in palla nel corso della prima giornata. Gioca in casa anche l’Emanuel Raggini Rimini, che a partire dalle 17.30 se la vedrà con Montesilvano, vincente 3-0 con Castel Maggiore alla prima e pronta a portare in riviera un pullman di tifosi. La particolarità di questo calendario è che, a partire dalla prossima giornata, le riminesi affronteranno quasi sempre la squadra affrontata da Riccione nel turno precedente. Il derby invece è previsto per la decima giornata, il 9 dicembre, in casa di Rimini.