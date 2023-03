Volley B2 donne Riccione sfida la capolista

Forte di un fattore campo fin qui sempre determinante, la Lasersoft Riccione – imbattuta sul parquet amico in B2 femminile – proverà a sgambettare addirittura la prima della classe, quell’Ozzano che s’affaccia alla palestra Fontanelle domani alle 18 (arbitrano Valeri e Petterini). Ben 46 i punti già racimolati dalle ‘bolognesi0 contro i 38 messi assieme da Tallevi e compagne. Nel confronto di andata Ozzano la spuntò 3-0, anche se i primi due set furono piuttosto ‘stretti’. Restando al girone G di volley B2, trasferta a dir poco complicata per l’Athena Projet System, che sempre domani andrà a far visita al Prato (prime schiacciate alle 17.30, i ‘fischietti’ sono Papini e Crovetti). Due squadre che sono divise in classifica da ben 24 punti (41 le toscane, 17 le riminesi), un divario alquanto difficile da colmare. In regia coach Gambuti punterà subito sulla palleggiatrice Colombo. In dubbio Orsi.