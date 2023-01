Volley B2 femminile

Sotto rete è ora di tornare in campo anche in B2 femminile. Un torneo che, nel girone G, mette assieme due realtà nostrane. La prima a cimentarsi sarà l’Athena Projet System, che già domani sarà chiamata in causa nella familiare ‘Casa del Volley’ al Villaggio 1° Maggio contro la Torresi Macerata (h. 19, dirigono Annese e Catena). Due vicine di classifica (12 punti le riminesi, 11 le marchigiane), per un match che vale tanto. "Già, è uno scontro salvezza", non si nasconde Chiara Gambuti, allenatrice dell’Athena. "Abbiamo dovuto dribblare un po’ l’influenza, ma siamo sempre riuscite a ritrovarci in palestra tre volte a settimana", aggiunge il coach, che dovrebbe avere l’organico al completo. Trasferta a dir poco complicata, invece, per la Lasersoft Riccione, che domenica andrà a far visita all’imbattuto Pontedera, formazione che fin qui ha catturato ben 32 dei 33 punti a disposizione (alle 18, fischiano Simionato e Dandolo). Le riccionesi, terze a quota 27, non avendo nulla da perdere giocheranno comunque a braccio libero.