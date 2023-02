Volley C femminile Cattolica non si distrae, Sg ed Emanuel corsare

Tre successi ‘pieni’ e una sconfitta parziale, cioè maturata solo al tie-break. Questo il bilancio delle formazioni della nostra provincia nella 15esima giornata del torneo di volley C femminile. A cadere è la Gut Chemical Bellaria, che sulle tavole amiche del palasport di Igea viene rimontata dal Russi (2-3 lo score; 26-24, 16-25, 25-21, 17-25, 15-17). Bene invece la Retina Cattolica, che tra le familiari mura della sua palestra non lascia nulla al Flamigni di San Martino in Strada: 3-0 sul tabellone luminoso; 17, 24, 18 i games concessi dalle ragazze allenate da Alessandra Albani (foto). Blitz a Savignano per la Vrt Sg Volley, in uno 0-3 sul Rubicone In comunque ampiamente lottato nei primi due set (24, 29, 14 i parziali). Colpo esterno contro classifica, infine, per l’Emanuel Riviera: le riminesi hanno sbancato il PalaBubani di Faenza, vincendo ben due set ai vantaggi (1-3 il risultato; 22-25, 25-16, 26-28, 24-26). Già domani la Retina Cattolica sarà a RussI: sabato, poi, sono in calendario Sg-Faenza, Emanuel Riviera-Academy Manu Benelli e Cervia-Bellaria.