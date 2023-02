Volley C maschile Il derby va al Bellaria, Viserba cede al quinto

Il derby di Igea, match valido per la 14esima giornata del campionato di volley C maschile, sorride ai padroni di casa della Romagna Banca Bellaria, che la spuntano al quinto set e in rimonta sui ‘cugini’ della Mar Pallavolo Viserba (3-2 lo score; 23-25, 25-22, 20-25, 25-18, 15-10 i parziali). Con questo successo da due punti i bellariesi si issano a quota 29, per un terzo posto in solitudine in questo girone C, mentre il Viserba sale a 23 ed è quinto. Chi viaggia col vento in poppa è comunque la Prime Cleaning Riccione, che pur distraendosi nella seconda frazione, tanto da dover annullare un set-point agli avversari, passa a Bologna nella tana dell’Elleppi (0-3 il risultato; 14, 24, 14 i games degli emiliani). Nascimento non ha giocato, così il top scorer degli adriatici è stato De Rosa con 19 pt: 10 a testa per Arcangeli (foto) e Fabbri. Con questo ‘pieno’, peraltro ampiamente annunciato, il gruppo allenato da Claudio Botteghi resta in vetta a braccetto con il Paolo Poggi Bologna, in attesa dello scontro diretto chiarificatore in calendario l’11 marzo.