Volley C, Riccione piega Bologna soffrendo e agguanta così il Poggi

Rischia più del dovuto, la Prime Cleaning Riccione, ma alla fine riesce a centrare un successo ‘pieno’ sulla Pallavolo Bologna in questa 13esima giornata di volley C maschile (3-1 il risultato nella Perla Verde; 25-20, 25-22, 23-25, 29-27 lo score). Arcangeli (foto) è il più prolifico dei suoi con 22 punti, in doppia cifra pure Nascimento (12) e Mair (10), che è peraltro uscito presto per un infortunio. La squadra di coach Claudio Botteghi, che nella quarta frazione deve addirittura annullare un set-point ai rivali, agguanta in vetta il Paolo Poggi Bologna, che a sorpresa lascia per strada un punto nel confronto interno con la Romagna Banca Bellaria (3-2; 25-22, 25-27, 17-25, 25-23, 15-8), con i bellariesi a nutrire grossi rimpianti per un quarto set perso a pochi metri dal traguardo (16-21 il parziale). Male la Mar Pallavolo Viserba (0-3 col Rainbow Forlimpopoli, 13, 22, 18). Già stasera, al palasport di Igea, c’è l’intrigante derby tra Bellaria e Viserba: prime schiacciate alle 21. La Prime Cleaning sarà invece di scena venerdì, a Bologna, contro l’Elleppi (alle 21.30).