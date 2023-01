Volley donne Il ‘Benvenuti’ al Rubicone In

Sono le ragazze del Rubicone In di San Mauro Pascoli a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del memorial ‘Paolo Benvenuti’, il quadrangolare di volley femminile dedicato all’ex presidente federale sammarinese andato in scena a Serravalle. Il successo ha preso corpo dopo un’appassionante finale con la Vtr Sg Volley, quel San Giuliano che è andato davvero molto vicino all’impresa, visto che si era portato avanti due set a uno con una terza frazione di gioco letteralmente dominata (3-2 il risultato; 25-23, 21-25, 12-25, 25-20, 15-12 i parziali). Non ha avuto storia, invece, la finalina di consolazione, con la Figurella Rimini che non ha lasciato la benché minima chance a una nazionale sammarinese infarcita di giovanissime (3-0 lo score, 17, 19, 12 i games racimolati dalla selezione del Titano). Nella prima semifinale agevole affermazione del Rubicone In su San Marino (3-0; 10, 20, 19), mentre nel secondo incontro anche l’Sg Volley andava a imporsi 3-0 sulla Figurella, ma i set erano più tirati (21, 23, 20).