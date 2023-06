Young Santarcangelo, Conferme e nuovi innesti per la Prima categoria

Lo Young Santarcangelo si prepara per la Prima. Dopo aver vinto il campionato, il club gialloblù sta procedendo verso la Prima categoria tra conferme e nuovi innesti. Nessuna rivoluzione, ma un vero e proprio percorso di crescita che vede in testa al gruppo ancora una volta Davide Nicolini. A suon di successi, il tecnico si è ‘preso’ la conferma. Al suo fianco, come vice, viaggerà Nadir Bianchi, mentre a far correre i gialloblù saranno ancora una volta Devid Renzi e il suo collaboratore Daniel Rossitto. Conferme anche per quel che riguarda i numeri uno. O meglio colui che li preparerà anche la prossima stagione. Si tratta di Andrea Rezzuti che resta, quindi, nello staff di mister Nicolini. E ora non resta che iniziare a mettersi a lavorare sulla rosa dei giocatori. Il tempo non manca per progettare il nuovo Young Santarcangelo.