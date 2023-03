Zaccagno e Pietrangeli blindano la difesa

Zaccagno 6,5. E’ una certezza. Non sbanda mai, anzi ci mette sempre una pezza. La Torres ci prova a partire forte calciando un po’ da tutte le parti in avvio. Non servono miracoli, ma i guanti ce li mette sempre a dovere.

Laverone 6. Contiene bene, sia da una parte che dall’altra. Partita non troppo sbottonata la sua, vietato correre rischi, anche a costo di perdere un po’ di spinta.

Pietrangeli (foto) 6,5. Qualche pasticcio ce lo mette, ma è sempre il più deciso sia in cielo che con i piedi per terra.

Regini 6. Gara tutto sommato pulita la sua, nel giorno in cui c’è bisogno di accentrarsi un po’. Svolge il compitino senza strafare ed è quello che serve.

Haveri 5,5. A fatica riesce a sfondare e con il passare dei minuti perde anche la giusta lucidità. Fino a guadagnare la panchina. (18’ st Tofanari 6. Entra e fa buona guardia in un momento in cui c’è da stringere i denti, ma anche da cercare qualche spunto).

Delcarro 5,5. Non ha la brillantezza dei giorni migliori e il Rimini ne soffre in intraprendenza.

Sandri 6. Da applausi il mancino che nella ripresa lascia senza fiato Garau che si affida al palo. Ma in cabina di regia spesso si perde tra le maglie sarde.

Matteo Rossetti 5,5. Ci mette tanto fisico, ma la sostanza rischia sempre di essere in difetta. Spende tanto, ma acquista poco. (8’ st Tonelli 6,5. Il suo ingresso dona quel feeling tra centrocampo e attacco che al Rimini a Sassari è mancato come l’aria. Non sempre, però, è preciso).

Biondi 6. Primo tempo di buoni spunti e tanta tenacia. Perde ritmo e buone idee nella ripresa.

Santini 6. Si danna l’anima per tornare al gol. Ci prova da centravanti ‘di peso’ e poi un passo dietro a Vano. Prova a calciare un po’ da tutte le posizioni. Non va.

Rosso 6. Gaburro gli dà fiducia e lui la ripaga con una prestazione tutta grinta. Almeno fino a quando ha benzina nel motore. (8’ st Vano 5,5. Il suo impatto sul match non è decisamente devastante).