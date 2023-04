Zaccagno è super. Male Laverone e Regini

Zaccagno 7. Ci pensano sempre i suoi guanti a salvare il Rimini nelle situazioni più complicate. Servono, eccome, nel primo tempo. Ma anche a inizio ripresa. Lui li usa sempre a dovere e senza nemmeno farlo sembrare una cosa strana.

Laverone 5. Spinge, soprattutto nel primo tempo, ma poi è sempre in affanno quando si tratta di tornare sull’attenti a protezione della linea difensiva.

Pietrangeli 6. E’ il più solido là dietro, ma anche a lui gli avanti dell’Imolese fanno venire il fiatone. Ha sulla testa il pallone del 2-1. Incornata poco potente per impensierire anche il debuttante Adorni.

Gigli 5,5. E’ meno concreto del solito e la rapidità degli avversaripiù di qualche fastidio lo crea. Stringe i denti quando il ginocchio fa le bizze.

Regini 5. Troppo spesso a rincorrere, anche quando è in vantaggio sugli avversari spesso si fa riprendere. Rischiando sempre grosso.

Rossetti 5,5. E’ solido e anche muscolare. Ma alla qualità non riesce mai ad abbinare una dose sufficiente di qualità.

Sandri 6. Gara meno manovriera di quella di sette giorni prima, complice l’aggressività degli avversari sul portatore di palla. Ma qualche cosa di buono c’è. Peccato per quel cartellino giallo rimediato dopo pochi minuti che lo costringerà a saltare la prossima.

Tonelli 6. Non sempre puntuale è però propositivo. Si fa vedere, si danna l’anima per cercare di rendere imprevedibile un Rimini che a tratti saprebbe leggere anche un bambino.

Rosso 6. Qualche spunto buono nel primo tempo, poi con il passare dei minuti perde gamba e buone idee. (24’ st Gabbianelli 5,5. Non riesce a infiammare la gara in un momento in cui il Rimini avrebbe avuto l’occasione di farlo).

Santini 6. Viaggia sempre su di giri e questa è la sua forza. Urla contro l’arbitro per un rigore negato. Si becca l’ennesimo cartellino giallo dolorosissimo. Salterà la gara con il Fiorenzuola.

Piscitella 6,5. Gol bello e pesante il suo. Ma non basta a ridare al Rimini la vittoria.