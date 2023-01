Zambelli: "Rinascita, stai attenta a Medford"

Non fa in tempo a suonare la sirena finale di un incontro dell’Rbr, che Mauro Zambelli (nella foto) è già proiettato sulla prossima partita dei biancorossi, nello specifico sullo studio dei futuri avversari. D’altronde tra i molteplici compiti del vice-allenatore c’è pure quello, ‘vivisezionare’ al video i rivali, trarne le più utili indicazioni. E neppure questa settimana fa eccezione, con l’assistente di coach Ferrari, alla sua prima stagione a Rimini, che da lunedì ha nel mirino il San Giobbe Chiusi, squadra che domenica si affaccerà al Flaminio. "Rispetto al confronto d’andata (70-66 Chiusi, era il 6 novembre, ndr) il roster dei toscani è migliorato sensibilmente e non solo per l’avvicendamento di Van Eyck con Utomi – osserva Zambelli –. È infatti arrivato in corsa Raucci, un 4-5 che, essendo un ottimo atleta, può giocare anche da ala piccola". Offensivamente, il primo ‘violino’ di Chiusi è senza alcun dubbio Medford, guardia-play statunitense che viaggia a 19.3 punti a uscita. "Giocatore importante, che è stato subito confermato dalla società dopo le buone cose fatte vedere lo scorso campionato. Noi dovremo disputare una partita di grande sacrificio collettivo per evitare che si accenda, cosa che fece contro di noi all’andata nel corso della ripresa", non ha dimenticato quel clamoroso ribaltone il vice di RivieraBanca, che spende poi due parole sull’altro straniero, quell’Utomi che solo qualche mese fa era compagno di squadra di Jazz Johnson a Pistoia. "Non è un rookie in questa categoria, ha forza atletica ed è duttile, può ricoprire tranquillamente i ruoli di numero 3 e 4 – riflette Zambelli –. Il talento non gli manca e in isolamento può creare dal palleggio".

Utomi sfiora i 13 punti a gara: appena sotto (12) c’è Bolpin. "Giocatore che ha taglia, braccia lunghe e può dare un grande contributo anche come difensore. Poi eccelle nelle conclusioni dall’arco dei 6 metri e 75", aggiunge l’assistente, che non ha difficoltà a sostenere come Chiusi sia "...la squadra più tattica del nostro girone, una formazione che fa largo uso della zona. Dovremo essere bravi a non farci sorprendere, a non perdere ritmo, evitando di buttare via palloni in maniera banale", suggerisce Zambelli.

alb. cresc.