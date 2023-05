Zannoni ‘febbre’ a 40, Tigers in finale

I Villanova Tigers sbrigano la pratica Vis Persiceto in due sole partite e volano così alla finale playoff per la C Unica. Dopo il successo in Valmarecchia, le ‘tigri’ passano anche nel ‘bolognese’ (71-74 lo score) trascinate da uno Zannoni versione extra-lusso. L’ala mette a referto qualcosa come 40 punti (parliamo del 55% dell’intero fatturato, pazzesco) e inchioda la Vis in un match che non ha mai avuto un padrone. Zannoni, che potrebbe giocare un paio di ‘gradini’ più su, in stagione ha viaggiato a 30 di media e stavolta si è spinto più in là. Ora Villa aspetta la vincente di Modena-Granarolo, che sono andate alla ‘bella’. Il tabellino – Vis: Francia 23, Lorusso 12, Marzo 9, Mazza 9, Rayner 6, Zani 6, Benuzzi 4, Pedretti 2. All.: Sacchetti. Tigers: Zannoni 40, Polverelli 16, Bomba 7, Bollini 5, A. Buo 5, Fe. Guiducci 1, Mazzotti, Fi. Guiducci, Campidelli ne, T. Guiducci ne, Thiam ne. All.: Amadori. Arbitri: Rusticali e Medici. Parziali: 17-15, 34-37, 55-51.