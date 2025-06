Tutti in sella in Duomo: è il Giubileo dei ciclisti

Rimini, 22 giugno 2025 – Il ritrovo, la preghiera con il vescovo Nicolò Anselmi e poi la benedizione, prima di partire per un tour nei luoghi giubilari della diocesi. A Rimini tanti appassionati delle due ruote hanno preso parte domenica 22 giugno in Duomo al Giubileo dei ciclisti. Tra loro anche un gruppo di fedeli che il 23 giugno parte per il pellegrinaggio da Rimini a Roma in bici, organizzato dall’associazione La Pedivella: tre giorni in sella, con soste a Loreto il primo giorno e a Spoleto il secondo, per poi arrivare in Vaticano. Durante la cerimonia in Duomo tutti sono entrati con le loro bici in chiesa per la benedizione. Dopo la preghiera e la benedizione, un tour nei luoghi giubilari della diocesi di Rimini.