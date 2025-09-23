Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Rimini
RiminiVasco a Rimini: al via la vendita dei biglietti per la data zero del tour
23 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Vasco a Rimini: al via la vendita dei biglietti per la data zero del tour

Il concerto si terrà il 30 maggio 2026 allo stadio ‘Romeo Neri’, la sera prima (il 29) il soundcheck riservato ai soci del Blasco fan club

Vasco Rossi a Rimini durante le prove del tour 2023

Vasco Rossi a Rimini durante le prove del tour 2023

Rimini, 23 settembre 2025 – Il momento tanto atteso per i fan del Komandante è arrivato. Questa mattina Vasco Rossi ha annunciato ufficialmente quando sarà la data zero del tour 2026, che partirà da Rimini. L’appuntamento è per il 30 maggio allo stadio ‘Romeo Neri’.  "Rimini, simbolo stesso dell’estate, è pronta ad accogliere non uno ma due concerti. L’anteprima del soundcheck, riservata a Il Blasco Fan Club si terrà (come vuole la tradizione!), venerdì 29 maggio, la sera prima. Apriamo, anche qui come vuole la tradizione - la stagione dei grandi eventi estivi italiani! – scrive Vasco sui social – I biglietti per la data zero di Rimini del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 12 di giovedì 25 settembre. L’apertura della vendita generale partirà dalle 12 di venerdì 26 settembre su www.vivaticket.com - www.ticketone.it – www.ticketmaster.it”.

