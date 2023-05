Vasco Rossi a Rimini, Stefano Bonaccini: "Grazie per ciò che fai"

Rimini, 29 maggio 2023 - Un ringraziamento speciale, sentito, a nome di tutta la Romagna, è arrivato sabato sera da parte del presidente della Regione Stefano Bonaccini a coronare il terzo giorno di prove di Vasco Rossi allo stadio ’Romeo Neri’ di Rimini, dove il rocker – lo ricordiamo – si esibirà l’1 e il 2 giugno, con la data di giovedì che sarà dedicata ai soli membri del fans club ufficiale del Blasco.

Il presidente Bonaccini si è rivolto alla rockstar con una telefonata, per ringraziare il Kom per tutto quello che sta facendo per gli alluvionati. A darne notizia è stato lo stesso Vasco Rossi attraverso l’abitudinale "Diario di bordo", come lo stesso Kom definisce i resoconti di fine giornata pubblicati sul proprio profilo Instagram in questi giorni. "Mi ha ringraziato – scrive – e io ho ringraziato lui per quello che sta facendo e per tutto il lavoro che avranno da fare per riuscire ad aiutare la gente in difficoltà dopo questa terrificante alluvione".

Il Blasco , che nei giorni scorsi ha già contribuito con una donazione per gli alluvionati della Romagna, is appresta a fare molto di più nelle due date fissate allo stadio ’Neri’: "Noi speriamo di portare un po’ di gioia", ammette il rocker di Zocca. Un po’ di gioia, un brivido che vola via come la vita, ma che per quelle ore in cui lo show del Blasco rivitalizzerà come un defibrillatore il cuore della Romagna diventerà eterno, scolpito nella storia della musica del territorio. Un terriotrio che in questi giorni di prove Vasco Rossi non dimentica mai di sottolineare attraverso i social quanto sia "fantastico", per il "calore che arriva da parte del pubblico che è fuori dallo stadio. A volte riesco a salutarvi prima di fare le prove", altre volte, come sabato, Vasco invece si è attardato per qualche saluto sporgendosi dal tettuccio del van nero a bordo del quale si sposta dal Grand Hotel allo stadio, continuando giorno dopo giorno a provare e riprovare la scaletta per i concerti.

E intanto la febbre sale e Rimini, come tutta la Romagna, sono sempre più trepidanti mano a mano che il tempo che ci separa dai due grandi eventi si assottiglia, ora che da oggi siamo entrati nella settimana dei concerti.