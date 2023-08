Camaleonte pantera, rara scoperta nelle campagne di Rovigo. L’appello: “Non abbandonate la fauna esotica, è reato”

Rovigo, 25 agosto 2023 – Camaleonte pantera trovato nelle campagne di Rovigo. Si tratta di una delle specie più grandi nel Madagascar: molto rara ed è tra le più ricercate dai trafficanti internazionali di animali esotici. ‘Furcifer pardalis’ è il termine scientifico del camaleonte misteriosamente arrivato nel Polesine.

Nessuno ha denunciato la scomparsa dell’enorme esemplare di camaleonte scoperto dai carabinieri forestali del nucleo Cites di Verona, che lanciano un appello: “Non abbandonate la fauna esotica: è un reato”.

Come sta il camaleonte

Il giovane esemplare è un maschio e sta bene. È in attesa di concludere la quarantena in un terrario e poi verrà liberato nella Serra dei Giganti al Parco Natura Viva di Bussolengo, nel Veronese. "Il nostro camaleonte pantera – spiega Camillo Sandri, medico veterinario e direttore zoologico del Parco Natura Viva di Bussolengo – sta bene e ha subito iniziato a mangiare tarme, grilli e locuste. Anche se tende a tenersi sulla difensiva, cambiando rapidamente colore quando non riconosce movimenti e persone attorno a lui”.

Il cambio della pigmentazione “è una caratteristica tipica di questa specie”, spiega il veterinario, così come gli occhi laterali che si muovono in maniera indipendente l'uno dall'altro. “E come la lingua cartilaginea, estraibile tanto velocemente da creare un vortice che non consente alla preda di fuggire".

Il traffico illegale

Si tratta di una delle specie più ricercate nel traffico internazionale di animali esotici. Per lui, al termine del periodo di isolamento sanitario obbligatorio, è stato allestito uno spazio ‘ad hoc’ con rami, tronchi e foglie. Vivranno insieme a due ‘testuggini radiata’, altre esponenti della biodiversità del Madagascar. "Per questa specie – precisa Luca Zuccoli Bergomi, comandante del nucleo Cites di Verona – la vendita è strettamente regolamentata dalla Convenzione internazionale sul commercio delle specie a rischio di estinzione, meglio nota come Cites.

“Stiamo svolgendo tutti gli accertamenti sull'origine di questo esemplare – continua il comandante – anche se fino ad oggi non sono giunte segnalazioni di smarrimento. Anzi, invitiamo l'eventuale proprietario a mettersi subito in contatto con il nostro ufficio. L'abbandono di qualsiasi animale, oltre che eticamente inaccettabile, è un reato e non deve mai essere considerato una soluzione".