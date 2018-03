Fratta Polesine (Rovigo), 25 marzo 2018 - L’Orchestra di Padova e del Veneto rendere omaggio al compositore italiano Gioachino Rossini, in occasione dei 150 anni dalla sua morte, eseguendo una delle sue opere più celebri in prossimità della Pasqua: lo “Stabat Mater”, nella versione per soli, coro e orchestra martedì 27 marzo 2018, ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di Fratta Polesine. Il concerto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Si esibiranno, insieme con il Coro del Friuli Venezia Giulia preparato da Cristiano Dell’Oste, le Voci soliste dell’Accademia del Teatro alla Scala: il soprano bellunese Chiara Isotton, il mezzosoprano tedesco Mareike Jankowski, il tenore sudcoreano Sehoon Moon ed il basso Rocco Cavalluzzi.

L’Orchestra di Padova e Veneto e il Coro del Friuli Venezia Giulia saranno diretti da Filippo Maria Bressan, considerato “uno dei più innovativi e interessanti direttori della nuova scuola italiana”, sia nel repertorio operistico che in quello sinfonico-corale e barocco.