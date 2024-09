A Rovigo la 10ª edizione del Campionato nazionale di corsa su pista dei Vigili del fuoco

Rovigo, 28 settembre 2024 – I Vigili del fuoco scendono in pista: domenica 29 settembre al campo di atletica Coni ‘Tullio Biscuola’ di Rovigo, si terrà il 10° Campionato Italiano Vigili del fuoco fondo su pista, evento sportivo dedicato alla memoria del capo squadra esperto Claudio Bombonato. Attesi partecipanti provenienti da 21 comandi del territorio nazionale. Presenti alla gara anche gli atleti della società podistica ‘Run It’ di Rovigo, per un numero complessivo di 140 partecipanti che gareggeranno sulla distanza dei 5.000 metri. L’evento è stato organizzato dal Comando dei Vigili del fuoco, con il supporto e la collaborazione del Comune di Rovigo, della Società podistica Run It e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La presentazione pubblica

Nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, l’evento è stato presentato nella sede provinciale da parte del comandante Claudio Fortucci. Presenti il vice sindaco di Rovigo, nonché assessore allo sport Andrea Bimbatti, i dirigenti della ‘Run It’ Roberta Ghirardini, Luca Favaro e Cinzia Sivier, oltre a Massimo Mazzuccato Presidente dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il comandante Claudio Fortucci, ringraziando gli intervenuti per il grande impegno profuso nell’organizzazione della manifestazione per la sua riuscita, ha manifestato la propria gratitudine per la disponibilità dell’impianto comunale per una occasione così partecipata e di rilevanza nazionale per tutto il corpo nazionale dei Vigili del fuoco. “Nasce con il principale obiettivo di onorare la memoria del collega Claudio Bombonato – ha spiegato riguardo all’iniziativa – sempre presente nei ricordi dei colleghi per il suo altruismo, la sua dedizione al lavoro e la grande professionalità, esempio per le nuove generazioni di pompieri”. Il vice sindaco, Andrea Bimbatti, apprezzando l’iniziativa, ha evidenziato come l’evento organizzato presso il campo Coni si inserisce in un percorso di valorizzazione dello sport, volto all’utilizzo degli impianti comunali di eccellenza presenti nel territorio atti ad ospitare eventi di questo livello.