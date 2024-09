Davide Mella, l’artista rodigino debutta a Trieste con ‘Chronos’

Rovigo, 09 settembre 2024 – L’artista rodigino Davide Mella va in scena a Trieste, il 35enne sta per debuttare con lo spettacolo ‘Chronos, instancabile ballerino’. Recitazione, canto e ballo con un filo conduttore: “Esplorare il concetto di tempo nelle sue mutevoli sfaccettature, approfondendo il legame diretto del tempo stesso con il dramma della vita”.

Davide Mella porterà il suo spettacolo al teatro Miela di Trieste venerdì 13 e sabato 14 settembre (alle 20.30). La seconda data ha già tutto registrare il tutto esaurito.

Lo spettacolo

Scritto e diretto da Davide Mella, rodigino di 35 anni, ‘’Chronos, instancabile ballerino’ consiste in una serie di monologhi che ripercorrono le vicende del protagonista intervallati da canzoni cantate e ballate. Le canzoni spaziano dal genere flamenco, pop melodico passando per il rock fino alla musica elettronica. La scenografia principale sarà la band musicale, che assiste il protagonista nell’evoluzione delle sue vicende. Tutti i protagonisti dello spettacolo Con Davide Mella sul palco ci saranno anche i musicisti e cantanti Filippo Savini (chitarra spagnola, chitarra elettrica e voce), Pietro Veronese (voce, chitarra acustica e tastiere), Filippo Tenan (percussioni), Federico Cocchi (chitarra spagnola e elettrica), Pietro Scasciafratte (chitarra spagnola e voce), Mery Bertòs (voce), Kevin Reginald Cooke (basso), Emma Millo (voce), Margherita Fedel (voce), Angelo Giordano (chitarra spagnola).

Dove trovare i biglietti

I biglietti per la data del 13 settembre al teatro Miela di Trieste sono disponibili in prevendita su vivaticket.it. La data del 14 settembre è invece andata sold out in soli 5 giorni. Per maggiori informazioni sul sito ufficiale del Teatro ‘Miela’ di Trieste.

Chi è Davide Mella

Dopo la laurea in Ingegneria dei materiali a Padova si appassiona al mondo del videomaking e decide di intraprendere una carriera nel mondo dell’arte digitale. Dal 2014 si dedica alla creazione di documentari, cortometraggi e videoclip musicali. “Il Sermone del Politico”, realizzato per il gruppo rap Note D’Amianto, vanta la partecipazione del noto comico italiano Natalino Balasso. Nel 2016, dopo aver conseguito un master in Effetti Speciali Visivi a Milano, viene assunto da DNEG London per lavorare al primo film Hollywoodiano: Assassins’ Creed. La carriera da Effects Technical Director ( FX TD - Direttore Tecnico di Effetti Speciali ) lo porta a girare il mondo tra Londra, Glasgow, Sydney e Mumbai.

Lavora per numerosi Studios di post-produzione leader assoluti del settore, tra cui Industrial Light and Magic, DNEG, Axis, Milk VFX, YashRaj, Gimpville. Compare nei crediti di oltre 30 film internazionali, tra cui "Jurassic World - Fallen Kingdom" e "Ready Player One" di Steven Spielberg, entrambi nominati agli Oscar 2018 per i Migliori Effetti Speciali, e "War", vincitore del Filmfare Awards 2019 per i Migliori Effetti Speciali, equivalente all'Oscar per l’industria cinematografica indiana di Bollywood.

Dal 2020 si stabilisce a Trieste da dove lavora in remoto per Gimpville, uno studio di post-produzione norvegese noto nel settore per la qualità delle sue produzioni. Dal 2021 inizia lo studio di canto, ballo e recitazione e si esibisce nella scena artistica triestina. A partire dal 2022 scrive il suo spettacolo teatrale di debutto: “Chronos, Instancabile Ballerino”. Un’esplorazione del concetto di tempo nelle mutevoli sfaccettature che assume, e un approfondimento del legame tra il significato del tempo e il dramma della vita.