Disturbi alimentari: a Rovigo un dialogo tra professionisti per la prevenzione

Rovigo, 24 gennaio 2025 – ‘Il canto delle sirene’. Questo il titolo dell’evento promosso da AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) per il sociale, che si terrà venerdì 24 gennaio dalle 14.30 alle 18 nella sala Pescheria Nuova. Un appuntamento pubblico che vedrà la presenza delle istituzioni locali come la sindaca del Comune di Rovigo, Valeria Cittadin, e l’assessora Nadja Bala, con i saluti dell’assessora regionale Valeria Mantovan. Tra i relatori anche il Senatore Bartolomeo Amidei in qualità di firmatario di una proposta di legge sull’introduzione di fattispecie di reato quale l’istigazione ai disturbi alimentari.

L’impegno di AIGA contro i disturbi alimentari

La sezione di Rovigo dell’Associazione Giovani Avvocati (AIGA), guidata dall’avvocata Giulia Silvestri, ha coordinato l’organizzazione dell’evento che si pone quale scopo quello di sensibilizzare la società civile su quella che si sta dimostrando essere una vera piaga sociale, soprattutto tra adolescenti e preadolescenti. Si tratta dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), stante la continua esposizione, anche a mezzo dei social, a stimoli ed informazioni fuorvianti che spesso inducono o addirittura istigano a sviluppare tali disturbi.

“L’incontro intende dar vita - spiega in una nota AIGA Rovigo - ad un dialogo tra professionisti con lo scopo di stimolare una riflessione sull’opportunità di repressione o psicoeducazione valutando, quindi, la rilevanza dell’introduzione di una siffatta tutela penale pur a fronte di una capillare informazione ed eduzione sociale”.