Elisyum Festival Polesella 2023: ecco gli ospiti speciali, il programma, le date e i biglietti

Polesella (Rovigo), 22 agosto 2023 – Una doppia serata per il primo Elisyum festival. Un evento musicale unico e molto atteso in Polesine che si terrà a Palazzo Rosso venerdì 1 e sabato 2 settembre, con due ospiti d’eccezione come Tananai e Rocco Hunt. L’evento è stato presentato nella serata del 21 agosto nella sala consiliare del Comune di Polesella, ente patrocinatore, dal sindaco Leonardo Raito accompagnato dall’assessore Silvia Vignaroli e dalla consigliera delegata Sabrina Gentile insieme a Yuri Frezzato di Palazzo Rosso. Due eventi da non perdere nel contesto della prima edizione di un Festival che, in futuro, potrebbe riservare nuove sorprese, con l’auspicio che il Polesine sappia regalare calore e atmosfera ad artisti di questo rilievo.

La corsa ai biglietti

I due concerti si terranno nella suggestiva area interna di Palazzo Rosso sulla SS16 di Polesella. In previsione delle due serate del 1° e 2 settembre si prevedono alcune migliaia di partecipanti ai due eventi, che vedranno nei prossimi giorni mettere in campo gli ultimi dettagli organizzativi riguardanti le aree a parcheggio e la viabilità. I biglietti sono attualmente in vendita su Ticketone e l’ottimo andamento delle prevendite fa supporre un tutto esaurito. Quindi è partita di fatto la caccia agli ultimi biglietti per i fans dei due giovani noti cantanti, protagonisti negli ultimi anni con hits di successo.

La presentazione Elisyum Festival a Polesella

Il 1° settembre sul palco arriva Tananai

Il primo appuntamento di richiamo a Palazzo Rosso, quindi, nell’ambito dell’Elisyum Festival, sarà con Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino. Giovane cantautore e produttore discografico, che ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con il nome d’arte Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso il genere pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018. Ha partecipato a Sanremo e si è fatto apprezzare dal grande pubblico per risultati di critica e di vendite con le canzoni Abissale, Rave, Eclissi e Tango, con un’escalation di successo che lo ha reso l’artista del momento, capace di riempire piazze e palazzetti.

Il 2 settembre tutta l’energia di Rocco Hunt

A Palazzo Rosso, secondo evento con Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, è un cantante e attore italiano. Vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione nuove proposte con il singolo nu juorno buono, ha vinto anche il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica. Si è caratterizzato per un pop rock di impatto e per delle importanti collaborazioni che lo hanno posto all’attenzione delle scene nazionali, ritagliandosi un ruolo di primo piano nel panorama artistico italiano.

Gli organizzatori: “In futuro altri eventi come questi”

Nel corso della presentazione dell’appuntamento musicale, Yuri Frezzato di Palazzo Rosso ha sottolineato la straordinarietà dell’evento, che servirà a testare le potenzialità della struttura anche in vista di futuri eventi. “Elisyum festival è la ciliegina su un’estate che ci ha dato soddisfazioni e che sicuramente ha aperto anche questa positiva collaborazione con il Comune di Polesella, territorio che si presta, anche grazie all’amministrazione, per l’organizzazione di eventi importanti e di richiamo, che hanno la possibilità di promuovere e far conoscere il Polesine”.

Il sindaco Raito: “Attendiamo molte persone”

Nel suo intervento il sindaco di Polesella, Leonardo Raito ha sottolineato come: “Dobbiamo essere grati a queste imprese, ai proprietari e ai gestori che stanno promuovendo eventi importanti e capaci di rendere il nostro territorio attrattivo per i giovani e non con Elisyum Festival il Polesine ospita due artisti di primissimo piano del panorama nazionale e l’auspicio è che tante persone possano scegliere di partecipare a questi due concerti per i quali anche il Comune sta mettendo il proprio impegno organizzativo e di presidio.