Maggio Rodigino, anteprima martedì 2: al via un mese di eventi

Rovigo, 28 aprile 2023 - La lunga attesa è finalmente terminata. Il Maggio Rodigino 2023, uno dei più importanti progetti culturali della città di Rovigo. Più di 40 eventi, tutti gratuiti, tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, installazioni e conferenze si svolgeranno dal 2 al 31 maggio nelle vie, nelle piazze e negli spazi della città. La direzione artistica dell’edizione 2023 è affidata a Zoe Pia, compositrice e clarinettista di fama internazionale che divide il suo tempo tra concerti, organizzazione di festival e progetti educativi. Il Maggio Rodigino è promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo del Polesine, in collaborazione con il Comune di Rovigo, l’Assessorato alla Cultura, il patrocinio dell’Accademia dei Concordi e con il particolare sostegno della Fondazione Banca del Monte di Rovigo. Tante le novità e i nomi di respiro internazionale: dal percussionista indiano Trilok Gurtu al sassofonista svedese Mats Gustafsson, dal batterista statunitense Dave Weckl alla pianista e cantante americana Dena Derose. Ma non solo. Carlo Marrale, chitarrista dei Matia Bazar, ci farà sognare sulle note delle sue composizioni, il polistrumentista Demo Morselli dirigerà l’orchestra degli studenti del Conservatorio di Rovigo, Wu Ming 1 dialogherà su Antropocene e Delta del Po, i Minimiteatri ci coinvolgeranno in una performance di teatro virtuale. E per quanto riguarda i più giovani, assisteremo alla rassegna Tra Scuole e Teatro 2023, il Festival dei Laboratori delle ragazze e dei ragazzi, realizzato in collaborazione della F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatoriale e i bambini saranno invitati a teatro, a vedere Il Mago di Oz. Il via martedì 2 con l’anteprima del Venezze Classic Festival che propone un concerto di musica classica e flamenco del chitarrista andaluso Marcelo de la Puebla: l’appuntamento è alle 18 presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Roncale per ‘Suoni e colori delle due Spagne’. Mercoledì 3, all’auditorium ‘Marco Tamburini’ è già tempo di big con una masterclass pomeridiana condotta dal celebre Demo Morselli, noto per aver diretto per anni l’orchestra del Maurizio Costanzo Show, seguita da un concerto con l’orchestra degli studenti del conservatorio. La prima settimana prevede quindi, per giovedì 4 alle 20.45, un appuntamento al Teatro Duomo per la prima serata del festival Tra Scuole e Teatro a cura di FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatoriale, e per venerdì 5 un doppio evento a cura del Conservatorio ‘F. Venezze" di Rovigo. Alle 18 dalla stazione ferroviaria, partirà un flash mob con l’esibizione itinerante della Venezze Dixieland Band che proporrà il suo repertorio swing anni '20 a bordo dei bus in servizio cittadino, mentre alle 21, nella sala degli Arazzi di Palazzo Roncale, il Venezze Classic Festival presenterà ‘Les deux amis’, concerto con il duo di chitarre di Andrea Bissoli-Federica Artuoso. Sostenibilità e accessibilità Gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sono al centro del Maggio Rodigino 2023, che avrà quindi come focus il rispetto dell’ambiente e come missione la ricerca dell’innovazione attraverso arte e cultura. Gli appuntamenti principali verranno tradotti simultaneamente nel linguaggio dei segni e particolare risalto verrà dato al concerto d’organo al buio del Maestro Ruggiero Livieri, non vedente, organizzato in collaborazione con l’Unione Ciechi e Non Vedenti. Il Maggio Rodigino ospiterà inoltre una delle tappe del festival biblico che si svolgerà in diverse altre città venete. E si intersecherà anche con il festival della sostenibilità, legato alla Rete Nazionale dei Comuni Sostenibili e promosso dal Comune di Rovigo. Proprio in questo ambito, il 26-27-28 maggio ai giardini delle Due Torri, verrà allestito il Green Village, uno spazio permanente in cui si potrà, tra le altre cose, interagire con le installazioni artistiche sonore di Rocco Papia costruite secondo i principi del riciclo creativo. Mario Tosatti